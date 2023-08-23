ضبط 4 طن سماد يوريا ودقيق حر قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة بشن حملة رقابية وتفتيشية أسفرت عن ضبط سياره محملة بكمية من سماد اليوريا المدعوم من الدولة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بكمية مقدارها ٦٠ شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كجم بكمية مقدارها ٣ طن ، وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٢٢٧لسنة ٢٠٢٣.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة من تم ضبط سياره ربع نقل محمله بكمية من الدقيق الحر مقدارها ٢٠ شيكاره زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كجم بكمية مقدارها طن وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة رقم ١٤٤٨٦ لسنة ٢٠٢٣ .