لزيادة إنتاجية الذرة الشامية.. زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي إرشادي لفلاحي "العواسجة"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشدداً على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعية بالمديرية بتنظيم يوم حقلي ارشادي عن زراعة الذرة الشامية وذلك لمزارعي قرية العواسجة وعزبة الشوادفي التابعين لرئاسة مركز ومدينة ههيا في حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية والمهندسة ليلى قنصوة بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس هاني صلاح اخصائي المحصول بالمركز وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد وتوضيح أهمية اختيار الاصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.