عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة إنتاجية الذرة الشامية.. زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي إرشادي لفلاحي "العواسجة"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

 

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشدداً على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

محافظ الشرقية يلتقي وزير الأوقاف لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعية بالمديرية بتنظيم يوم حقلي ارشادي عن زراعة الذرة الشامية وذلك لمزارعي قرية العواسجة وعزبة الشوادفي التابعين لرئاسة مركز ومدينة ههيا في حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية والمهندسة ليلى قنصوة بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس هاني صلاح اخصائي المحصول بالمركز وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد وتوضيح أهمية اختيار الاصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

الادارات الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاصيل الزراعية المرشدين الزراعيين زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية محافظ الشرقية محصول الذرة الشامية محصول الذرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

ترشيحاتنا

لماذا أقالت روسيا الجنرال سوروفيكين.. تفاصيل

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

تطورات خطيرة| قصة هروب عمرو وردة.. تفاصيل مكالمة والده.. و"الرجاء" يهدد بالتصعيد

الصحة: تحقيق حياة كريمة للأسرة الهدف الأسمى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ