المملكة المتحدة تعتزم حظر فاجنر واعتبارها مجموعة إرهابية

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في الحكومة البريطانية أنه من المقرر تصنيف المملكة المتحدة مجموعة فاجنر الروسية كمنظمة إرهابية "في غضون أسابيع".

ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن التصنيف قريبًا بعد أشهر قضاها المسؤولون في إعداد قضية قانونية مفصلة.



وفرضت المملكة المتحدة بالفعل عقوبات على مجموعة فاجنر ومؤسسها يفجيني بريجوزين ومجموعة من كبار قادتها.

كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رئيس الممجموعة ، يفجيني بريجوزين، في عام 2020، وعلى المجموعة في مارس2022، في أعقاب التدخل الروسي بأوكرانيا.

وقادت مجموعة فاجنر تمردًا ضد القادة العسكريين الروس في يونيو، والذي انتهى بعد فترة وجيزة في اتفاق توسطت فيه بيلاروسيا.