أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

إجمالى إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وأكرم حسنى يتراجع

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، و"مرعى البريمو" للفنان محمد هنيدى، و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان.

سر بكاء هيا الشعيبي لحظة إعلان حملها الخامس

نشرت الفنانة هيا الشعيبي، مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تعلن فيه عن حملها للمرة الخامسة.

وقالت هيا الشعيبي: "هذا المقطع حصري لفيديو تيك توك، أنا بعلن إني حامل، أنا حامل وأنتظر مولودي، واللي صار صار، اللي هيفرح لي يفرح، أتمنى الدعاء منكم، أنا وايد تعبانة، ومريت بجلطة، وبظروف صعبة وأنا حامل، بس كنت صامدة، بس كنت صامدة".

علاقة غير سوية بـ أحمد فهمى.. تفاصيل شخصية جيهان الشماشرجي فى سفاح الجيزة

تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي كضيفة شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، المقرر بدء عرضه في 25 أغسطس الجاري، على منصة "شاهد" الرقمية.

وتجسد جيهان في أحداث الحلقة شخصية امرأة متزوجة تربطها علاقة غير سوية مع السفاح، الذي يجسده أحمد فهمي، ما يورطها في مشكلات عدة تؤدي بها إلى نهاية غير متوقعة.

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن الفنانين الذين ساندوها خلال تعرضها إلى وعكة صحية، ألزمتها بإجراء عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات مصورة لموقع “صدى البلد”: “أنا بخير حاليا، هناك العديد من الفنانين الذين حرصوا على دعمي ومساندتي مثل شيري عادل وطارق صبري ومي كساب وأحمد صفوت وحمزة العلي ومحمد عادل وحنان مطاوع”.

القاهرة للدراما.. منافسة شرسة بين تحت الوصاية وجعفر العمدة على جائزة أفضل مسلسل

ينطلق مهرجان القاهرة للدراما غدا، الخميس، والذى يشهد توزيع جوائز المهرجان الذى تقام دورته الثانية الاستثنائية فى مدينة العلمين الجديدة.

ويشهد المهرجان منافسات شرسة بين عدد من المسلسلات التى تم إنتاجها خلال هذا الموسم سواء فى رمضان أو خارج السباق الرمضانى، فضلا عن منافسة الأعمال التى عرضت على منصات.

عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر

أثار الفنان والملحن عمرو مصطفى، حالة من الجدل الواسع، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بسبب اختيار صوت مصر.

وقال عمرو مصطفى: “صوت مصر = عدد ما قدمه الفنان لمصر.. زمان كانوا أصوات مصر أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمالا فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت.. عبد الحليم كذلك.. والفنانة شادية.. والفنان محمد منير يا مصر يا أم الدنيا، ومعظم أغانيه حقا كانت لمصر حتى العاطفية”.