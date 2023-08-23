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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة للدراما.. منافسة شرسة بين تحت الوصاية وجعفر العمدة على جائزة أفضل مسلسل

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

ينطلق مهرجان القاهرة للدراما غدا الخميس والذى يشهد توزيع جوائز المهرجان الذى تقام دورته الثانية الإستثنائية فى مدينة العلمين الجديدة.

ويشهد المهرجان منافسات شرسة بين عدد من المسلسلات التى تم إنتاجها خلال هذا الموسم سواء فى رمضان أو خارج السباق الرمضانى فضلا عن منافسة الأعمال التى عرضت على منصات.

المنافسة محتدمة وقوية خاصة فى فئة المسلسلات حيث هناك عدد كبير من المسلسلات المميزة والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها سواء داخل أو خارج السباق الرمضاني ولعل من أبرز هذه المسلسلات "جعفر العمدة" و"تحت الوصاية" و"حرب" و "الكتيبة 101" و"الهرشة السابعة" كما هناك مسلسلات حققت نجاحا خارج السباق مثل "موضوع عائلى" و"منعطف خطر" وأزمة منتصف العمر" اللذان عرضا عبر المنصات.

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مهرجان القاهرة للدراما  

وقال المخرج جمال عبد الحميد، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، إنه  يقدم عمل فني يرصد من خلاله أغلب الأعمال الدرامية التي جاءت في تاريخ مصر خلال 60 سنة دراما، ويذكر فيه أغلب الممثلين والمخرجين، وذكرهم في هذه القصة، "حبنا لمصر وللتاريخ المصري كبير، التاريخ المصري هو الأساس بالنسبة لينا، إحنا عاشقين لما حدث في مصر من المخرجين والممثلين والمؤلفين والكتاب".

تفاصيل حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما 
وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة DMC أن حب المشاهد هو المعيار الأول في توزيع الجوائز في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الحالية، والمقامة في مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الأعمال التي سيتم ترشيحها في الجوائز ليست أعمال موسم رمضان فقط، بل الأعمال الدرامية في الموسم كله، "الأساس مش شهر رمضان بس، بس الأعمال كلها".

وتابع رئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما، أن الجوائز عبارة عن أفضل مسلسل، وأحسن ممثل، وأفضل مخرج، وتصميم الملابس، وأفضل سيناريو، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مسلسل درامي، وهكذا من الجوائز، "إن شاء الله الناس اللي مرشحينهم في الأعمال دي ياخدوا جوائز بإذن الله، بحب الناس ليهم ولأعمالهم الدرامية اللي تم تقديمها".

وأردف أن هناك تكريم لعدد من الفنانين الكبار الذين قضوا كثير من حياتهم من أجل الفن، مثلما حدث في النسخة الماضية من المهرجان. 

أزمة منتصف العمر الهرشة السابعة العلمين الجديدة القاهرة للدراما المخرج جمال عبد الحميد تحت الوصاية مهرجان القاهرة للدراما منعطف خطر موضوع عائلى جعفر العمدة

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