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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن الفنانين الذين ساندوها خلال تعرضها الي وعكة صحية ، الزمتها إجراء عمليه جراحية . 

وقالت لقاء سويدان في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : انا بخير حاليا ، هناك العديد من الفنانين الذين حرصوا علي دعمي ومساندتي مثل شيري عادل وطارق صبري و مي كساب واحمد صفوت وحمزة العلي ومحمد عادل وحنان مطاوع . 

أكدت الفنانة لقاء سويدان، أنها سعيدة بإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ، في مدينة العلمين الجديدة . 

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وقالت لقاء سويدان ، في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : فخورة بما وصلت اليه مدينة العلمين الجديدة ، واشكر القائمين عليها وكل من ساهم في انجازها بهذ الشكل . 

وتابعت لقاء سويدان قائلة : أتمنى أن تكون هذه الدورة من مهرجان العلمين إستثنائية ، مثل  المدينة التي سوف تشهد فاعليات الدورة الثانية من المهرجان . 

 

واستكملت لقاء سويدان حديثها قائلة : أتمنى أن يري الجميع جمال مصر وتحديدا مدينة العلمين من خلال هذا المهرجان ، وقرار إقامة المهرجان هناك جاء لان القوه الناعمة للبد ان تساند اي حدث كبير يحدث في مصر ،وهو ما يتوافق مع وجود مدينه العلمين الجديدة. 

 

 

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