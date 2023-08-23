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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة غير سوية بـ أحمد فهمى.. تفاصيل شخصية جيهان الشماشرجي فى سفاح الجيزة

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي ، كضيفة شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، المقرر بدء عرضه في 25 أغسطس الجاري، على منصة "شاهد" الرقمية.

وتجسد جيهان، في أحداث الحلقة شخصية امرأة متزوجة تربطها علاقة غير سوية مع السفاح، الذي يجسده أحمد فهمي، ما يورطها في مشكلات عدة تؤدي بها إلى نهاية غير متوقعة.

من جانبها، أشارت جيهان الشماشرجي إلى أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج هادي الباجوري، فهو "لطيف وروحه حلوة"، على حد تعبيرها، ويعمل باحترافية شديدة، مما جعل أصعب المشاهد تمر بهدوء شديد، حتى وإن استغرق بعضها وقتاً طويلًا في التصوير.

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أحمد فهمى وسفاح الجيزة 

أما فيما يتعلّق بالفنان أحمد فهمي، فأكدت أنه متعاون وداعم بشدة للممثلين من حوله، وكواليس العمل معه تكون ممتعة ومليئة بالمواقف الطريفة واللطيفة مع فريق العمل.

يذكر أن "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

والمسلسل يدور في إطار بوليسي تشويقي وبعض أجزاء العمل مقتبسة عن أحداث حقيقية.

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