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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

اثار الفنان والملحن عمرو مصطفى، حالة من الجدل الواسع وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب اختيار صوت مصر. 

وقال عمرو مصطفى : صوت مصر = عدد ما قدمه الفنان لمصر .. زمان كانوا أصوات مصر أم كلثوم لأنها  غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت.. عبد الحليم كذلك .. والفنانة شادية.. والفنان محمد منير يا مصر يا أم الدنيا  ومعظم أغانيه حقا كانت لمصر حتي العاطفية. 

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وأضاف عمرو مصطفى : شيرين قدمت مشربتش من نيلها الأكثر انتشارا في هذه الحقبة وأغاني أخري أمال ماهر قدمت طوبة فوق طوبة ويا مصريين وأغاني أخري وأنغام أيضا قدمت أغاني لمصر جميلة وأحمد جمال قدم تحيا مصر تحيا من أشهر الأغاني الوطنية.

وهنا يبقي رأي الشعب المصري إيه أكتر الأغاني أثرت فيه لمصر، ولو عايزين الحقيقية أنا صوت مصر ليه بقي علمونا في مدرستنا- مشربتش من نيلها بطولة فوق طوبة  ببشرة خير بصوا شوفوا مصر عامله ايه علشان انتي اتحدي اي مستحيل  وكتير جداا لو عديت محتاج صفحات . 

وأوضح عمرو مصطفى: وكل الأغاني السابقة بعدد ما قدمه الفنان لوطنه صح ولا إيه يا بتوع المدارس ولا العمر يروح هدر علشان شوية أشخاص بيوزعوا الألقاب علي مزاجهم. 

الملحن عمرو مصطفى عمرو مصطفى الفنان محمد منير الفنانة شادية أغاني عمرو مصطفى

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