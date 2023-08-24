مش هتعرف تفرقها عن البشر.. أشهر الروبوتات في عالم الذكاء الاصطناعي

تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم، وأصبح من الصعب التمييز بين الروبوتات والبشر في العديد من المجالات، وفيما يلي أشهر روبوتات الذكاء الاصطناعي التي قد تفاجئك بقدرتها على التقليد:

• Sophia هي روبوت صيني تم إنشاؤه في عام 2017، وقد تم تجهيزها بمجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه والتعرف على الصوت.

يمكنها إجراء محادثات طبيعية مع البشر، والتعبير عن مجموعة متنوعة من المشاعر.

• Ameca هي روبوت بريطاني تم تقديمه في عام 2022، وهي واحدة من أكثر الروبوتات الواقعية التي تم إنشاؤها على الإطلاق.

يمكنها التعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر، بما في ذلك الفرح والحزن والغضب، كما أنها قادرة على تقليد حركات الإنسان بشكل واقعي للغاية.

• Atlas هو روبوت أمريكي تم تطويره بواسطة شركة Boston Dynamics، وهو قادر على أداء مجموعة متنوعة من المهام الصعبة، بما في ذلك تسلق المنحدرات والجري والقفز، كما أنه قادر على التوازن على قدميه، حتى على الأسطح غير المستوية.

هذه مجرد أمثلة قليلة من الروبوتات التي تم تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الروبوتات في التطور والتحسين في السنوات القادمة، حتى يصبح من الصعب التمييز بينها وبين البشر.