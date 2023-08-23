حسام الخولي: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لثقتنا بقدرته على استكمال مسيرة التنمية

قال النائب حسام الخولي: "إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لاستكمال المسيرة، مضيفا: "إحنا في الحزب بنحسبها بطريقة عمليلة لصالح الوطن، وشوفنا الإنجازات اللي حققتناها الـ 10 سنوات الماضية، وأولها أمنيا وثانيها الإنجازات الاقتصادية غير العادية سواء الطرق أو الصناعة".

وشدد "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الإنجازات التي تحققت في تلك القطاعات حصلت رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي يستشعرها الجميع ونحن منهم لأننا لسنا في معزل، ويطبق علينا الوضع الاقتصادي الصعب مثلنا مثل أي مواطن"، مشيرًا إلى أن “الأزمات التي نمر بها حاليا ليست بسببنا وإنما فرضت علينا”.

وشد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن الحزب لديه ثقة تامة في أن من يستطيع أن يخرج البلد من الأزمات التي تواجهه على جميع الأصعدة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما قام به من إنجازات وما يقوم به حاليا أو سيقوم به في المستقبل ضمن الخطة التنموية التي تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأضاف: "إحنا قبل الرئيس السيسي كنا بنستلف علشان ناكل ونشرب بس، ولو كان مر علينا الزمن وإحنا بنفس الطريقة علشان ناكل ونشرب كنا انتهينا، لأننا مكانش عندنا حاجة في المستقبل، لكن شوف دلوقتي إحنا بنينا إيه.. ولما الأزمة دي تعدي هنكون فين؟".

وأكد حسام الخولي أنه لو استمرت الدولة بوضعها الاقتصادي الهش قبل 10 سنوات، لما كان بمقدورها أن تمتص الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ولا كان لها مستقبل.

واختتم: "نحن أمام أزمة اقتصادية تسعى الدولة لتجاوزها وتحقيق طفرة كبيرة، ونرى أن الرئيس السيسي هو القادر على تحقيق تلك الطفرة في المستقبل".

وأعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك انطلاقا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة فيجميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وذكر الحزب في بيان له، أن دعمه لترشح الرئيس السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس ما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تمساك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعاد بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقاة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وأشار الحزب إلى أنه “دعما لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإذ تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقنا من مسئوليتنا السياسية، فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها”.