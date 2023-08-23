عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد محطة المحولات الكهربائية وأعمال تطوير الطرق ببرج العرب الجديدة

صدى البلد

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، لتفقد المشروعات التنموية والخدمية التى تم ويجرى تنفيذها بالمدينة، ومنها، مشروع محطة المحولات الكهربائية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق، والجزر الوسطى.


وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، محطة المحولات الكهربائية، التى تم تنفيذها بطاقة 370 ميجا ڤولت أمبير، وتخدم الأحياء (السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بجانب تدعيم المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة وامتداد المنطقة الصناعية الرابعة)، ليصبح إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة بالمدينة، بعد تنفيذ المحطة، 685 ميجا ڤولت أمبير، بزيادة قدرها 120 %.


وخلال تفقده لمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، والجزر الوسطى، أكد الوزير ضرورة الاهتمام بأعمال رفع كفاءة الطرق، وتنفيذها على أعلى مستوى، والإسراع بمعدلات التنفيذ، كما وجه باستخدام المياه المعالجة لرى الجزر الوسطى، والمسطحات الخضراء، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه من الشهر المقبل سيتم البدء فى رى المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.


كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة بمواقع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من أجل المحافظة على تلك الوحدات فى أفضل صورة، وتقييم أداء الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة والنظافة، وتشديد الرقابة عليها.


وتابع الدكتور عاصم الجزار، موقف تلقى ودراسة طلبات تقنين أراضى واضعى اليد بمدينة برج العرب الجديدة، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة 1023 طلباً (749 زراعى - 274 مبانى)، وتم وجار البت فى الطلبات المقدمة طبقاً للقواعد المعمول بها، فى ضوء القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى 14/6/2018.

استخدام المياه أعمال تطوير الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

ترشيحاتنا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

بيان ناري من المريخ السوداني ضد الاتحاد الافريقي بسبب فريق كونغولي

مصدر أمنى ؛ الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدى رجال شرطة على المواطنين

حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ