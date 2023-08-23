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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ من 350 .. تعرف على أسعار تذاكر حفل ويجز فى العلمين الجديدة

ويجز
ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل غنائى ضخم يوم ١ من شهر سبتمبر القادم، وذلك بمنطقة الأرينا بالعلمين الجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصلت سعرها لـ700 جنيه.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة الدنيا أيه والتى تم طرحها شهر يونيو الماضى وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

 

حفلات العلمين 

وتشارك فرقة كايروكي  في إحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم السبت 26 أغسطس الجاري، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

 

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم وأكدت أن مصر قبلة سياحية للعالم".

 

مطرب الراب حفلات العلمين ويجز مطرب الراب ويجز

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