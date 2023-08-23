دور مركز عبدالمحسن القطان في دعم أطفال غزة .. تفاصيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً، اليوم الأربعاء، بعنوان «مركز عبدالمحسن القطان.. رحلة طويلة من تعزيز مواهب أطفال غزة»، استعرضت فيه دور المركز في دعم الأطفال في قطاع غزة الفلسطيني، الذي يواجه حصاراً إسرائيلياً خانقاً.

بألوان تتناثر هنا وهناك لتشكل أجمل اللوحات مترجمة أفكار أطفال تعلموا كيفية استخدام كل ما هو مادي ليعكس تجربة حسية إما باستخدام العلوم أو الفنون، قضوا إجازتهم الصيفية كي يصقلوا مواهبهم ويعززوا قدراتهم.

وقالت إحدى مسؤولات مركز «عبدالمحسن القطان» في التقرير التلفزيوني: «أطلقنا مشروعات كثيرة، أغلبها تساعد الناس في حياتهم بشكل عام، مثل مشروع تسريب الغاز، هذا أمر مهم جداً، حيث يجب أن يعرف الأطفال كيف يتعاملون مع هذا الأمر».

وذكر التقرير أن هذه الفعاليات الصيفية تضمنت تجربة كاملة عايشها الأهالي والأطفال، وفق منظومة استهدفت الوصول إلى الجميع حتى لو كانوا في بيوتهم، فكانت الإنجازات مبهرة للكبار والصغار.

ليست أعمال أطفال

وأشاد أحد المشاركين بما يقدمه الأطفال، قائلاً: «ما شهدته ليست أعمال أطفال، هي أعمال مبدعين وعلماء، وناس صنعوا من لا شيء كل شيء».

