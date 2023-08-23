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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ترفع حالة التأهب

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفعت حالة التأهب تحسبا لعودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عمليات الاغتيال المستهدفة.

وحذرت الفصائل الفلسطينية من أن “الرد على كل عملية اغتيال سيفوق توقعات اسرائيل التي ستفاجأ بالقوة”.، مشيرة إلى هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد كبير سيؤثر على مختلف الساحات.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريحات صحفية اليوم إن "الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية هي محاولة يائسة لتقويض إرادة الشعب الفلسطيني في كبح جماح العدوان المنتشر باستمرار".

وأضاف القانوع "الاعتقالات والتهديدات المستمرة ضد المقاومة وأبطالها لن تحقق أهداف الاحتلال، شعبنا سيواصل النضال المشروع ضد المحتل الصهيوني لحماية أرضنا ومقدساتنا".

وتابع: إن "الاحتلال الصهيوني يعيش حالة من التخبط بعد ضرب منظومته الأمنية وتحديداً العمليات البطولية في حوراة والخليل وفقدانه لحالة الردع وحسم المعركة مع شعبنا".

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