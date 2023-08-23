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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

12 يوم عمل.. نحات المنيا يكشف تفاصيل صناعة تمثال محمد علي

نحات المنيا
نحات المنيا

قال مينا إسحاق، نحات المنيا، إن أبرز الشخصيات التي قام بنحتها هي محمد علي باشا في عام 2021 بطول 2.5 متر، وكان واحد من أشهر الأعمال التي عمل عليها، والتمثال موضوع في الوقت الحالي بالمتحف الحربي في قلعة صلاح الدين، كما أنه شارك في عمل كبير بمحافظة أسوان عبارة عن ساحة كبيرة أمام مبنى المحافظة كانت تضم أربع تماثيل لشخصيات تاريخية مؤثرة، مثل المشير طنطاوي والرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس جمال عبد الناصر. 

نحات المنيا يتحدث عن أعماله الأخيرة 

وأضاف "إسحاق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان شرف كبير له المشاركة في مثل هذا الحدث الكبير، وكان سعيد جدا بالتواجد في هذا العمل المميز، لافتا إلى أنه يرغب في عمل شخصيات عديدة ألا أن احتياجات سوق العمل هي التي تفرض عليه الأعمال التي ينحتها إذ أن العميل من يضع الشروط نفسها التي يعمل عليه. 

وتابع نحات المنيا، أنه يوجد شخصيات وأفكار عديدة يرغب بنحتها، ولكن لا يوجد لديه الوقت الكافي لعمل مثل هذه الشخصيات، لافتًا إلى أنه كان لديه فكرة يرغب في نحتها وهي فكرة الحنين إلى الماضي، يحاول العمل عليها، ويحاول البحث على صياغة تشكيلية لهذه الفكرة خلال الفترة المقبلة، وينتظر أوقات الفراغ للعمل بشكل أكبر على هذه الفكرة.

وأشار إلى أن الأسعار التي يضعها في أعماله هي عبارة عن تقديرا عن أعماله فقط لا غير، "أنا بحط السعر اللي يناسب قدراتي ومجهوداتي الحقيقة، سواء عجب العميل أو لا".

وأوضح أن تمثال محمد علي باشا أخذ منه 12 يوم عمل بإجمالي 16ساعة عمل في اليوم الواحد، لافتا إلى أنه يحب أن ينهي أي عمل يبدأ به. 

نحات المنيا محمد علي باشا برنامج صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفي

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