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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات كييف ترفع العلم الأوكراني في قرية روبوتين بـ زابوريجيا.. فيديو

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، رفع العلم الوطني في قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت القرية بأكملها قد تحررت من القوات الروسية أم تحررت جزئيا.

وقال لواء أوكراني، عبر “تليجرام”: “يوم تاريخي! قام جنود من اللواء الميكانيكي المنفصل 47 برفع  علم أوكرانيا في قرية روبوتين، في واحدة من أكثر الجبهات سخونة - ميليتوبول”.

وتسعى كييف إلى استعادة مدينة ميليتوبول الجنوبية الاستراتيجية كجزء من هجومها المضاد ضد الغزو الروسي واسع النطاق لعام 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القيادة العسكرية الأوكرانية تريد تعبئة المزيد من الناس.

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وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف: "لأكون صادقا، لجأ الجيش إليّ إعطائي الفرصة لتعبئة المزيد.. لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء آخر بعد”.

الجيش الأوكراني زابوريجيا روبوتين

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