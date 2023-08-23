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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الذكرى 96 لرحيله|إنجي أنور تستعيد مواقف لا تنسى في تاريخ سعد زغلول

الإعلامية انجي أنور
الإعلامية انجي أنور

تناولت الإعلامية إنجي أنور ذكرى رحيل زعيم الأمة سعد زغلول وقالت "النهاردة 23 أغسطس.. الذكرى 96 على رحيل زعيم الأمة سعد باشا زغلول.. صاحب رحلة طويلة من النضال الوطني.. وزعيم ثورة شعبية فريدة من نوعها ضد الاحتلال الأجنبي.. الزعيم سعد زغلول صاحب الجنازة الشعبية المهيبة اللي يمكن تكون الأكبر في تاريخ مصر.

 

وأشارت إلى أن الأديب نجيب محفوظ عبر عن صدمة تلقيه خبر وفاة سعد زغلول في الحكاية رقم 23 من "حكايات حارتنا".. كتب نجيب محفوظ: "أرى أبي جالسا، أمي مستندة إلى الكونصول، الخادمة واقفة عند الباب الجميع يبكون.. أتساءل ماذا؟ وتهمس أمي في أذني بنبرة مختنقة.. سعد زغلول.. البقية في حياتك"، فضلا عن أن الأديب الكبير عباس محمود العقاد الف كتاب بعنوان .. "سعد زغلول.. سيرة وتحية"..

وأضافت : سعد زغلول ناضل وكافح الاحتلال الإنجليزي من غير لحظة يأس.. لم  يفقد إيمانه باستقلال الوطن... بعد ما انتهت الحرب العالمية الأولى.. واتبخرت وعود بريطانيا لمصر بالاستقلال.. راح سعد زغلول ومعاه وفد من شخصيات وطنية حضروا مؤتمر باريس.. علشان يطالبوا باستقلال مصر.. لكن بريطانيا ردت بأنهم مش بيمثلوا الشعب المصري"

 

وتابعت : "سعد زغلول لم يستسلم ولم يفقد الأمل، واقترح فكرة التوكيلات الشعبية،  وسعى الشعب بأكمله الي عمل تفويض للزعيم.. مما اقلق بريطانيا وآثار مخاوفها، وقررت التخلص من زغلول بنفيه لجزيرة مالطة، للقضاء على فكرة الاستقلال إلا أن الشعب المصري اتنفض وقامت ثورة 19.. وكانت الهتافات تهز جميع ارجاء المحروسة:
(سعد سعد يحيا سعد).. (الاستقلال التام أو الموت الزؤام).. (يحيا الهلال مع الصليب).. وانتصرت إرادة الشعب.. وسعد زغلول اصبح أول رئيس لوزارة شعبية بعد الاستقلال.. وأول زعيم مصري يلقى خطبة العرش الأولى وقت افتتاح الملك فؤاد البرلمان في مارس 1924.

 

وقالت إنجي أنور، إن الزعيم سعد زغلول كان  يحترم الرأي والرأي الآخر.. وهو صاحب مقولة: "إن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية"..إلا  ان زغلول ارتبط في الأذهان بالمقولة الشهيرة "مفيش فايدة".. والتي  تشهد جدل تاريخي كبير..فهناك رواية تؤكد إنه قال لا هذه المقولة عندما تعثرت مفاوضاته مع الإنجليز.. ورواية أخرى تؤكد انه قالها لزوجته صفية زغلول عندما شعر عدم جدوى  العلاج الذي يتناوله.

 

سعد زغلول زعيم الأمة وبيته كمان كان معروف باسم بيت الأمة

واختتمت "سعد زغلول زعيم الأمة وبيته كمان كان معروف باسم بيت الأمة.. وزوجته صفية زغلول اشتهرت بلقب أم المصريين.. والكلام يطول ولا ينتهي عن زعيم ملهم.. وتاريخ متفرد.. حكاية زعيم انتصر لحرية وطنه.. وشعب انتفض لحرية زعيمه".

زعيم الأمة سعد زغلول زعيم ثورة شعبية بيت الأمة انجي انور صاحب الجنازة الشعبية المهيبة

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