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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سعد زغلول..

رئيس الوفد: نحتفل بذكرى وفاة زعيم قاد الأمة المصرية نحو الحرية والاستقلال..صور

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إننا نحيى اليوم ذكرى وفاة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس من أمام ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول ، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال السياسى لا ينسينا جلال المكان.

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وأشار يمامة خلال كلمته أثناء زيارة ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول لإحياء ذكرى وفاته إلى أننا نحيى ذكرى عظيمة للزعيمين فى قلوب المصريين وهما سعد زغلول ومصطفى النحاس.

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وأكد رئيس حزب الوفد أن سعد زغلول هو مؤسس حزب الوفد  وزعيم ثورة ١٩١٩ ، حيث أننا نستلهم منه عبق الوطنية، مشيرا إلى أنه زعيم وطنى وقاد الأمة المصرية نحو الحرية والاستقلال وضرب مثالا للوطنية ضد محتل غاشم. 

عبد السند يمامة سعد زغلول مصطفى النحاس ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول

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