مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

نفت مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الأربعاء، التقارير الروسية بشأن مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة شمال موسكو.

ومنذ قليل، قالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

هل توفي قائد فاجنر؟

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان يتواجد على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان إن قائد فاجنر كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.