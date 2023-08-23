يد الزمالك يفوز على الحشد ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الحشد العراقي بنتيجة 36/27، في إطار مباراة دور الثمانية في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية حاليا.

تقدم الفارس الابيض علي الحشد العراقي في الشوط الاول بنتيجة 18/13

يحصل الفريق علي راحة لمدة 24 ساعة ثم يستأنف مبارياته يوم الجمعة الموافق 25 اغسطس في إطار مباراة الدور قبل النهائي مع فريق مضر السعودي في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للاندية وتقام المباراة الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يقود الفريق فنيا:

أحمد رمضان مديرا فنيا، إيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.