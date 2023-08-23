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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول سابق بالبنتاجون عن مقتل قائد فاجنر: هذا نهج بوتين في التخلص من الخصوم

الرئيس الروسي فيلاديمير
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

علق برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون، على مقتل قائد مجموعة فاجنر، قائلا: "لا نعلم تماما حتى الآن إجابة السؤال المتعلق باستبعاد أن يكون استهدافا مباشراً من قبل روسيا لقائد مجموعة فاجنر".

وأضاف "سادلر"، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أنّ هذا الأمر يعتمد إلى حد بعيد على تقييم الظروف الراهنة في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك تاريخاً حافلاً فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأداء بوتين.

وتابع: "هناك الكثير من الرغبات في الدوائر المقربة من بوتين انتهاج هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة، هل تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن عطلا ميكانيكيا أصابها".

 

 إيجاد قادة جدد

وواصل: "هناك الكثير من الأقاويل في الداخل الروسي، ولكن في النهاية، هناك أشخاص على طائرة قُتلوا وسوف نجد هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة، وهناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، وسوف يحاولون إيجاد قادة جدد". 
 

مجموعة فاجنر روسيا موسكو بوتين العالم

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