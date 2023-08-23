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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يهنئ الهند على هبوط مسبار تشاندرايان - 3 فوق سطح القمر

تشاندرايان -3
تشاندرايان -3

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الهندي، دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي على الهبوط الناجح لمسبار الفضاء الهندي تشاندرايان -3 على سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبي.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، “أرجو أن تتقبلوا تهانينا القلبية على الهبوط الناجح للمسبار الفضائي الهندي تشاندرايان-3 على سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي. هذه خطوة طويلة في استكشاف الفضاء الخارجي، وبالطبع دليل على التقدم المثير للإعجاب الذي أحرزته الهند في العلوم والهندسة”.

وطلب بوتين أن ينقل إلى قيادة وموظفي منظمة أبحاث الفضاء الهندية خالص التهاني والتمنيات بإنجازات جديدة.

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قامت وحدة هبوط فيكرام لمسبار تشاندرايان-3 بتسليم مركبة صغيرة تزن 26 كيلوجراما إلى سطح القمر.

بوتين ناريندرا مودي روسيا الهند

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