ممنوع من الزيارة | حجز رئيس المصري الديموقراطي في المستشفى

قال المحامي أحمد فوزي، عضو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إنه سيتم حجز فريد زهران رئيس الحزب، فى الرعاية لمدة يومين لإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص الحالة.

وأشار المحامي أحمد فوزين عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إلى أنه ممنوع الزيارة ، بأوامر الأطباء ، موجها الشكر لكل الشخصيات التي حرصت على التواصل معه.

وكان قد أعلن أحمد فوزي أن فريد زهران مريض وهو ممنوع من التواصل بناء على رأى طبيبه وانتقل إلى المستشفى لاجراء فحوصات طبية ، انا برجو من كل الزميلات و الزملاء الصحفيين عدم التواصل معه ،و بيعتذر عن أى اجتماعات داخل الحزب أو فى أى ائتلاف ، و شاكر لحضرتكم و تمنياتى بالشفاء العاجل له

وقال إن البعض بدأ يتسائل هل المرض سياسيى، وهو ما نفاه قائلا: "الحقيقة الى يعرف فريد كويس حتى لو مختلف معه فى السياسة مش بيعجبه فريد فى السياسة ، يعرف انه مش بتاع الكلام ده ، على العكس انا طلبت منه انسانيآ لانه قريب منى يخفف حضوره و يخفف المشاكل، لا فريد بتاع الكلام ده و لا احنا مش بنمثل فى المرض".