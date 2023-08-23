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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكرونة بالخضار والتونة

صدى البلد

طريقة عمل المكرونة بالخضار والتونة أسهل أكلة  في 10 دقائق يمكن أن تقدميها لأطفالك علي الغذاء.

المقادير
2 كوب مكرونة أي نوع حسب الذوق
¾ كوب شرائح زيتون أخضر
2 حبة جزر مقطعة مكعبات
1 كوب ذرة
½ كوب بازلاء
1 كوب فلفل رومي ملون مقطع
1 علبة تونة قطع
½ كوب برش شيدر أو قشقوان
خس للتزيين

لتحضير الصوص:
5 ملعقة طعام مايونيز
3 ملعقة طعام زيت زيتون
عصير 1 ليمونة
1 بصلة مفرومة ناعمة
1 فص ثوم مهروس
1 ملعقة طعام بقدونس مفروم ناعم
ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
نسلق المكرونة ونصفيها ونضعها جانباً حتى تبرد .
نغسل الخضار ونقطع الجزر والفلفل الملون ونضعها جانباً .
نسلق الجزر مع رشة ملح حتى يصبح طرياً ثم نصفيه ونضعه جانباً .
نبدأ بتطبيق السلطة فنضع الذرة في وعاء مع الزيتون والجزر والفلفل الملون والتونة والجبنة والبازلاء ونحرك جيداً .
نضيف المكرونة ونحرك مكونات السلطة .
نحضر الصوص فنخلط المايونيز وزيت الزيتون وعصير الليمون والبصل والثوم والبقدونس والملح والفلفل الأسود ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .
نضع الصوص فوق المكرونة والخضار ونحرك جيداً .
نرتب أوراق الخس في طبق التقديم ونسكب السلطة في المنتصف وتقدم .

 

المكرونة بالخضار المكرونة طريقة عمل المكرونة مكرونة بالخضار سلطة مكرونة بالتونة

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