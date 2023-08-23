طريقة عمل المكرونة بالخضار والتونة أسهل أكلة في 10 دقائق يمكن أن تقدميها لأطفالك علي الغذاء.
المقادير
2 كوب مكرونة أي نوع حسب الذوق
¾ كوب شرائح زيتون أخضر
2 حبة جزر مقطعة مكعبات
1 كوب ذرة
½ كوب بازلاء
1 كوب فلفل رومي ملون مقطع
1 علبة تونة قطع
½ كوب برش شيدر أو قشقوان
خس للتزيين
لتحضير الصوص:
5 ملعقة طعام مايونيز
3 ملعقة طعام زيت زيتون
عصير 1 ليمونة
1 بصلة مفرومة ناعمة
1 فص ثوم مهروس
1 ملعقة طعام بقدونس مفروم ناعم
ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير
نسلق المكرونة ونصفيها ونضعها جانباً حتى تبرد .
نغسل الخضار ونقطع الجزر والفلفل الملون ونضعها جانباً .
نسلق الجزر مع رشة ملح حتى يصبح طرياً ثم نصفيه ونضعه جانباً .
نبدأ بتطبيق السلطة فنضع الذرة في وعاء مع الزيتون والجزر والفلفل الملون والتونة والجبنة والبازلاء ونحرك جيداً .
نضيف المكرونة ونحرك مكونات السلطة .
نحضر الصوص فنخلط المايونيز وزيت الزيتون وعصير الليمون والبصل والثوم والبقدونس والملح والفلفل الأسود ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .
نضع الصوص فوق المكرونة والخضار ونحرك جيداً .
نرتب أوراق الخس في طبق التقديم ونسكب السلطة في المنتصف وتقدم .