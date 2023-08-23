طريقة عمل المكرونة بالخضار والتونة أسهل أكلة في 10 دقائق يمكن أن تقدميها لأطفالك علي الغذاء.

المقادير

2 كوب مكرونة أي نوع حسب الذوق

¾ كوب شرائح زيتون أخضر

2 حبة جزر مقطعة مكعبات

1 كوب ذرة

½ كوب بازلاء

1 كوب فلفل رومي ملون مقطع

1 علبة تونة قطع

½ كوب برش شيدر أو قشقوان

خس للتزيين

لتحضير الصوص:

5 ملعقة طعام مايونيز

3 ملعقة طعام زيت زيتون

عصير 1 ليمونة

1 بصلة مفرومة ناعمة

1 فص ثوم مهروس

1 ملعقة طعام بقدونس مفروم ناعم

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير

نسلق المكرونة ونصفيها ونضعها جانباً حتى تبرد .

نغسل الخضار ونقطع الجزر والفلفل الملون ونضعها جانباً .

نسلق الجزر مع رشة ملح حتى يصبح طرياً ثم نصفيه ونضعه جانباً .

نبدأ بتطبيق السلطة فنضع الذرة في وعاء مع الزيتون والجزر والفلفل الملون والتونة والجبنة والبازلاء ونحرك جيداً .

نضيف المكرونة ونحرك مكونات السلطة .

نحضر الصوص فنخلط المايونيز وزيت الزيتون وعصير الليمون والبصل والثوم والبقدونس والملح والفلفل الأسود ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً .

نضع الصوص فوق المكرونة والخضار ونحرك جيداً .

نرتب أوراق الخس في طبق التقديم ونسكب السلطة في المنتصف وتقدم .