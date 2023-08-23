خروج مبكر لشركة "بيت مصر" في الجولة الأولى من سادس الحلقات التسابقية..فيديو

شهدت الحلقة السادسة من الحلقات التسابقية ببرنامج " الفرصة مع لميس الحديدي " منافسة محتدمة وأحداثاً مثيرة وشيقة بين ثلاث شركات ناشئة من أقوى 30 شركة تأهلت للحلقات التنافسية. الشركات المتنافسة الليلة هي شركة ((أيون إينوفيشن)) وهي شركة متخصصة في تحويل البيوت إلى بيوت ذكية يمكن لأصحابها التحكم فيها عن بعد، وشركة ((توريدات)) وهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع توريدات البناء للمقاولين مع تثبيت أسعارها لفترات طويلة، أما الشركة الثالثة فهي شركة ((بيت مصر)) وهي منصة إلكترونية تمكن الناس من الحصول على تمويل عقاري بدون الاحتياج للخوض في إجراءات البنوك المعقدة.

في الجولة الاولى وخلال تحدي " الدقيقة الواحدة " الذي تعرض فيه الشركات الثلاث أفكار مشروعها أمام لجنة التحكيم في دقيقة واحدة وتغادر إحدى هذه الشركات لتنحصر المنافسة بين الشركتين المتبقيتين .

غادرت شركة بيت مصر الجولة الاولى من التسابق بعدما حسم التصويت الخاص بأعضاء لجنة التحكيم خروجها حيث حصلت على صوت واحد من المهندس وائل الفخراني عضو هيئة التحكيم بينما حصلت كل من AION Innovations و توريدات دوت كوم على فرصة الاستمرارية بعد حصولهما على عدد أصوات بالتساوي من أعضاء لجنة التحكيم .

وبالرغم من صعوبة الاختيار بين الشركات المتنافسة لاهمية القطاعات التي تعمل بها الشركات الناشئة المشاركة في الحلقة السادسة وأهميتها، لكن معايير الاختيار الخاصة بالمكون المحلي ونسبته كانت العنصر الحاسم في بقاء شركة AION Innovations وكذا توريدات دوت كوم التي توفر حلاً مهماً لتذبذب إحتياجات شركات المقاولات وحمايتها من التقلبات السعرية وتقليل حلقات التواصل .

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.