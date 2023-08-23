"توريدات دوت كوم" تحسم جائزة سادس حلقات الفرصة مع لميس الحديدي

حسمت شركة " توريدات " المنافسة بينها وبين شركة AION Innovations وذلك خلال الدقائق الاخيرة الاكثر إثارة من عمر الحلقة السادسة ضمن الحلقات التسابقية في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي وذلك بعد جولة مداولات مطولة بين أعضاء لجنة التحكيم كادت أن تحجب الجائزة الاسبوعية وهي 250 ألف جنيهاً للفائز حيث تشترط المسابقة إعلان الفائز في كل حلقة بالاجماع .

حيث واجه مؤسسا الشركتين أسئلة اكثر تعقيداً وتفصيلاً من قبل أعضاء لجنة التحكيم حول مستهدفات الشركات ومدى الاستمرارية والنجاح وقدرتها على المنافسة عبر تقديمها لحلول غير تقليدية تضمن لها البقاء والتميز في حلبة المنافسة .

وفي لحظات حبست الانفاس بعد نقاش وسجال بين أعضاء لجنة التحكيم ظلت عضو لجنة التحكيم دينا الشنوفي التي إنضمت في حلقة اليوم لاعضاء لجنة التحكيم مصرة على إختيارها لشركة AION Innovations مع حصول توريدات دوت كوم على أربعة اصوات مقابل صوت واحد منها بما هدد حجب الجائزة .قبل ان تحسم وتنضم بصوتها جنباً إلى جنب مع بقية اعصاء لجنة التحكيم لصالح شركة " توريدات دوت كوم " ووهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع توريدات البناء للمقاولين مع تثبيت أسعارها لفترات طويلة.

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء. ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار. وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر. ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل و أمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.