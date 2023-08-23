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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"توريدات دوت كوم" تحسم جائزة سادس حلقات الفرصة مع لميس الحديدي

لميس الحديدي
لميس الحديدي

حسمت  شركة  "  توريدات     "  المنافسة بينها وبين شركة AION Innovations وذلك خلال الدقائق الاخيرة  الاكثر إثارة من عمر الحلقة السادسة ضمن الحلقات التسابقية في برنامج  الفرصة   مع لميس الحديدي  وذلك بعد  جولة  مداولات   مطولة بين أعضاء لجنة التحكيم كادت أن تحجب الجائزة الاسبوعية وهي  250 ألف جنيهاً للفائز  حيث تشترط المسابقة إعلان الفائز في كل حلقة بالاجماع   .

حيث واجه مؤسسا الشركتين   أسئلة اكثر تعقيداً وتفصيلاً   من قبل أعضاء لجنة التحكيم  حول  مستهدفات الشركات ومدى الاستمرارية والنجاح  وقدرتها على المنافسة عبر تقديمها  لحلول  غير تقليدية  تضمن لها البقاء والتميز في حلبة المنافسة  .

وفي لحظات حبست الانفاس   بعد نقاش وسجال بين أعضاء لجنة التحكيم ظلت عضو لجنة التحكيم  دينا الشنوفي التي  إنضمت في حلقة اليوم  لاعضاء لجنة التحكيم   مصرة على إختيارها لشركة AION Innovations  مع حصول توريدات  دوت كوم على أربعة اصوات مقابل  صوت واحد منها  بما هدد    حجب الجائزة  .قبل ان تحسم   وتنضم بصوتها جنباً إلى جنب مع بقية اعصاء لجنة التحكيم لصالح شركة " توريدات دوت كوم    "  ووهي منصة إلكترونية متخصصة في بيع توريدات البناء للمقاولين مع تثبيت أسعارها لفترات طويلة.

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل  وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء. ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار. وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر. ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل و أمل عنان  شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.

لميس الحديدي الفرصة توريدات شركة AION Innovations برنامج الفرصة

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