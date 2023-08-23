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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

4 أمراض صامتة تهدد حياة الإنسان بدون أعراض | طبيبة روسية تكشف

امراض
امراض

حذرت الدكتورة الروسية تاتيانا رومانينكو من عدة أمراض خطيرة قد تتطور من دون أعراض واضحة؛ مثل داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين والسرطان.

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وقالت الطبيبة «يعتقد الجميع أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يصاحبه دائما الصداع والغثيان والدوخة واحمرار الجلد.

 لكن هناك حالات يراجع فيها المريض الطبيب لأسباب أخرى فيكتشف الطبيب بعد فحصه أن مستوى ضغط الدم لديه مرتفع مع أن المريض لا يشعر بأي أعراض تشير إلى ذلك» وفق ما نقلت «m24.ru».

وأضافت رومانينكو «يمكن أن لا تظهر أي أعراض للإصابة بالسرطان خلال فترة طويلة؛ وهذا يشمل بصورة خاصة الجهاز التناسلي والغدد الثديية وأمراض النساء والبروستاتا وأنواعا أخرى من السرطان».

 وتابعت «يمكن ملاحظة هذا الأمر في تطور تصلب الشرايين وداء السكري، حيث غالبا ما تكتشف الإصابة بعد إجراء التحاليل اللازمة».

كما حذرت الطبيبة الروسية من أنه «لا يمكننا من خلال أعراض ما تحديد ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعا أو منخفضا لدى الشخص. 

وأحيانا يتضح أنه يعاني من اضطراب التركيب الدهني في الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد، ويعاني من التهابات في الأوعية الدموية ويتطور لديه تصلب الشرايين، و لا يشعر بأي أعراض تشير إلى ذلك، ومع ذلك يصاب فجأة باحتشاء عضلة القلب».

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أمراض السكري ضغط الدم

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