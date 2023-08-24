بعد الشروع في إنهاء حياة مهندس على يد زوجته.. ماذا حدث بكمبوند شهير ببدر؟

‏شهد كومباوند شهير بمدينة بدر واقعة شروع في قتل سيدة لزوجها بسبب خلافات الزوجية حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهمة وأداة الجريمة .

‏وكان قسم شرطة مدينة بدر قد تلقى بلاغاً من مستشفى باستقبالها مهندس ميكانيكا 58 عاما مصاب بجرح نافذ في الجسم إثر مشاجرة.

‏على الفور انتقل رجال مباحث القاهرة إلى المستشفى لسؤال الزوج والذي أقر في أقواله أن زوجته التي تعمل مديرة تسويق بشركة خاصة 40 عاما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلاف بينهما .

رواية غير صحيحة

‏كما أقر الزوج في أقواله انه اتفق معها على الاعتراف بأن مجهولين اقتحموا الفيلا لسرقتها وهم وراء ارتكاب واقعة الاعتداء عليها واتفقا معا على الثبات على تلك الرواية غير الصحيحة حتى تسمح له الزوجة بالذهاب إلى المستشفى وبمجرد وصوله إليها اعترف أمام رجال المباحث بكافة تفاصيل الحادث .

تم ضبطها وأداة الجريمة واعترفت بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.