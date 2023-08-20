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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة ميكروباص وعملات أجنبية.. سقوط عصابة رجال الشرطة المزيفين بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث شبرا بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (7 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") مستقلين سيارة "ميكروباص" حال قيامهم بالشروع فى النصب على (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم الشرابية "بحوزته مبلغ مالى") بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

 

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بالتعامل معه فى مجال الإتجار بالنقد ، إختمرت فى ذهنه الشروع فى النصب على المجنى عليه بأسلوب إنتحال الصفة ، حيث قام بالتواصل معه بزعم رغبته فى تبديل مبلغ مالى "عملات أجنبية" إلى العملة المحلية وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم وفى سبيل ذلك قام بالاستعانة بباقى المتهمين لانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المجنى عليه أثناء عملية تغيير العملة وقاموا بالتوجه لمحل الضبط وارتكاب الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق.

 

 بمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أيدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإتجار بالنقد الحالة الأمنية انتحال صفة رجال شرطة سقوط عصابة عملات اجنبية مديرية امن القاهرة

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