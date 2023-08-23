محاكمة عامل بتهمة سرقة الشقق بانتحال صفة مندوب شركة

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم محاكمة عامل، بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوبا لأحدى شركات إبادة الحشرات .

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، وتناهى لسمعهم صوت استغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وباستبيان الأمر ضبطت القوة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته ( ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية .

وبسؤال المجنى عليها (ربة منزل ، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذ بالفرار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.

وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

