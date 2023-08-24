تعترف المنظمة الدولية لمصممي السيارات (OICA) بمعرض IAA Mobility في ميونيخ باعتباره واحدًا من "الخمسة الكبار" من المعارض المرموقة في صناعة السيارات. تم استضافته سابقًا في فرانكفورت، ومن المقرر أن يبدأ حدث هذا العام في 5 سبتمبر، وستقيم مجموعة BMW مرة أخرى أحد أكبر المعارض في المعرض التجاري.

مجموعة BMW تكشف عن الفئة الخامسة الكهربائية

ومن أبرز ما سيتم الكشف عنه لأول مرة هو Vision Neue Klasse، واللذي سيأتي لأول مرة بإصدار كهربائي، ويمثل هذا المفهوم تطورًا للنماذج الأولية لـ i Vision Circularوi Vision Deeوهو "قريب من الإنتاج القياسي وسيكون على الطرق قريبًا"، كما قال مؤخرًا أوليفر زيبس، الرئيس التنفيذي لشركة BMW.

مجموعة BMW تكشف عن الفئة الخامسة الكهربائية

تعد شركة صناعة السيارات بأن المفهوم الجديد سيجلب المزيد من التطويرات في التصميم الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى تجربة مستخدم جديدة وتكنولوجيا نقل الحركة.

سيأتي ظهور مهم آخر من BMW في شكل إصدارات هجينة من الفئة الخامسة الجديدة. ومن المقرر أن يتم طرح مجموعة السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) للبيع في ربيع عام 2024، من طرازين 530e و550e xDrive، حيث يبلغ ذروة إنتاج الأخير 489 حصانًا. نفذت الشركة مرحلة ما قبل التروس للمحرك الكهربائي، والتي تمكن من زيادة عزم الدوران البالغ 206 رطل قدم إلى 332 رطل قدم للحظة وجيزة أثناء التسارع.

مجموعة BMW تكشف عن الفئة الخامسة الكهربائية

ومن بين المنتجات الأخرى الخالية من الانبعاثات التي ستعرضها شركة BMWسيارة i7 Protection، والتي تعد حتى الآن سيارة السيدان الوحيدة المعتمدة للحماية في العالم والمزودة بمحرك كهربائي، سيرافق سيارة الليموزين الفاخرة EV أحدث إصدار من iX5 Hydrogenمع نظام محرك كهربائي يعمل بخلية الوقود. في مرحلتها الحالية، يتم استخدام سيارات الدفع الرباعي الصديقة للبيئة لأغراض العرض والاختبار مع مجموعات مستهدفة مختلفة.