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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار نيسان سنترا 2024 في مصر

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2024

تعتبر السيارة نيسان سنترا موديل 2024 واحدة من أبرز سيارات السيدان بالسوق المحلي المصري، وتأتي السيارة لتستكمل مسيرة إصدار 2023.

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نيسان سنترا موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك من نوع   CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

 

تتسارع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 عندما تنطلق من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية بلغت 10.9 ثانية، و السرعة القصوى نحو 180 كيلومتر في الساعة.

نيسان سنترا موديل 2024

تأتي نيسان سنترا موديل 2024 بمنظومة التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، منظومة الوسائد الهوائية  AIRBAGS، بالإضافة إلى خاصية دعم المكابح  BA، إلى جانب تجهيزات أخرى مثل مرايات جانبية كهربائية، كهربائي التحكم. 

 

كما تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمكابح مانعة للانغلاق ABS،  وقفل مركزي للأبواب، وإنذار مانع للسرقة، وكاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وزجاج كهربائي.

نيسان سنترا موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة نيسان سنترا موديل 2024

الطول الكلي: 4.615 متر

العرض الكلي: 1.760 متر

الارتفاع الكلي: 1.495 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 165 مم

قاعدة العجلات: 2.700 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

نيسان سنترا موديل 2024

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024

بلغت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 نحو 740,500 جنيه

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