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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

استدعاء أكثر من 50
استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

أعلنت شركة كيا أنها تستدعي أكثر من 50 ألف طراز من طراز كيا سورينتو من طراز عام 2023 في الولايات المتحدة، ولكن لحسن الحظ، لا يتعلق الأمر بمشكلة سلامة يجب أن تقلق أصحابها.

استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

يكشف إشعار الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أن ملصق التحذير الخاص بالوسادة الهوائية الموجود على حاجبي الشمس للسائق والراكب الأمامي قد يتقشر بعد وضعه بشكل غير صحيح. وهذا يعني أن بعض المركبات فشلت في التوافق مع المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات الآلية الذي يتطلب تثبيت هذه الملصقات بشكل دائم على حاجب الشمس.

استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

تشير كيا إلى أنه في حالة إزالة ملصقات التحذير، فقد لا يتم تحذير الركاب من مخاطر انتشار الوسادة الهوائية، مما قد يزيد من خطر الإصابة. على الرغم من أن الشركة ليست على علم بأي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذه المشكلة، فقد حددت 10 حوادث تقشير ملصق واقي الشمس من بين أسطولها.

 

يشمل الاستدعاء 50,517 طرازًا من طراز كيا سورينتو، وتم تصنيع جميع هذه السيارات في الفترة ما بين 6 أكتوبر 2022 و5 أغسطس 2023.

 

سيتم إخطار وكلاء كيا بالاستدعاء قبل 5 أكتوبر، بينما سيتم إخطار المالكين عبر بريد الدرجة الأولى قبل 10 أكتوبر. وسيتمكن الوكلاء من تصحيح المشكلة ببساطة عن طريق استبدال حاجبي الشمس للسائق والراكب الأمامي إذا لزم الأمر.

استدعاء أكثر من 50 ألف سيارة كيا سورينتو بسبب أخطاء

لا يؤثر الاستدعاء على تحديث منتصف دورة الحياة الذي تم تقديمه لسيارة سورينتو 2024 في كوريا الشهر الماضي. لن يصل هذا الطراز الجديد إلى شواطئ الولايات المتحدة حتى العام المقبل، ويعتمد تصميمًا أكثر دقة وراقيًا مع أسطح منحنية أكثر، ومصابيح أمامية مجددة، ومصدات جديدة، ومصابيح خلفية مختلفة. 

 

كما قام مصممو كيا بتصميم تصميمات جديدة للعجلات المعدنية. من المحتمل أن يحتفظ الطراز المحدث المتجه إلى الولايات المتحدة بنفس مجموعة المحركات مثل الطراز الحالي، بما في ذلك محرك رباعي الأسطوانات بقوة 191 حصانًا سعة 2.5 لترًا، ومحرك رباعي الأسطوانات بقوة 281 حصانًا سعة 2.0 لترًا، ومحرك هجين سعة 1.6 لترًا بقوة 227 حصانًا، و محرك هجين بقوة 261 حصانًا وسعة 1.6 لترًا.

كيا سورينتو سورينتو كوريا الإدارة الوطنية كيا

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