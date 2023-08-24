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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مخصص للسباق.. ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا

ريماك تخطط لإصدار
ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا

تمتلك ريماك نيفيرا بالفعل عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية العالمية في حوزتها، بما في ذلك رقم قياسي جديد للسيارات الكهربائية حول حلبة نوربورجرينج، ولكن هذا لا يعني أن الشركة المصنعة للسيارة ستعتمد على أمجادها.

ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا 

قطعت سيارة نيفيرا الخاصة المطلية باللونين الأخضر والأسود والتي أطلق عليها اسم "Time Attack" تكوين الحلبة الألمانية البالغ طولها 20.8 كيلومترًا في 7:05.298 أو 7:00.928 على التكوين الأقصر البالغ طوله 20.6 كيلومترًا. يعد هذا وقتًا محترمًا نظرًا لأن اللفة كانت في يوم شديد الحرارة مما أثر بلا شك على أداء نيفيرا. ومع ذلك، فهي أبطأ من بورشه 918 سبايدر التي ظهرت قبل عقد من الزمن بأقل من نصف القوة. كما أنه يتتبع أيضًا عددًا من أوقات دورات بورشه و لامبورجيني و مرسيدس AMG الأخرى.

 

ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا 

أثناء مناقشة مستقبل نيفيرا مع Motor1 في أسبوع مونتيري للسيارات، كشف Emilio Scervo، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة ريماك، أنه إذا قامت الشركة الكرواتية بتطوير نسخة أكثر تركيزًا من نيفيرا، فسيتعين عليها النظر في تقليل وزنها.

 

وقال: "بالتفكير في إصدار المسار [of the Nevera]، بالتأكيد ما يجب أن نعمل عليه هو جعلها أخف وزنًا". "وبعض التعديلات الأخرى لتوفير الصلابة، ولجعل السيارة أكثر ارتباطًا بالسائق."

ريماك تخطط لإصدار أخف وزنًا من نيفيرا 

حدد Scervoعددًا من المناطق التي يمكن أن توفر فيها ريماك الوزن، وعلى سبيل المثال، قال إنه يمكن استخدام مكونات كهربائية أخف وزنًا، كما يمكن تطوير حزمة بطارية أصغر لتقليل الوزن. في الوقت الحالي، تزن نيفيرا 5071 رطلاً (2300 كجم) ضخمة، وبينما تقوم بعمل رائع في إخفاء ثقلها، فمن الواضح أنه من الممكن إجراء تحسينات.

 

وفي خط مستقيم، أثبتت نيفيرا أنها المعيار الجديد بين سيارات الإنتاج المخصصة للطرقات. يمكن أن تصل إلى 100 كم/ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 1.81 ثانية، و200 كم/ساعة (124 ميلاً في الساعة) في 4.42 ثانية، و300 كم/ساعة (186 ميلاً في الساعة) في 9.22 ثانية، و400 كم/ساعة (250 ميلاً في الساعة) في 21.31 ثانية ثواني.

نوربورجرينج نيفيرا ريماك مرسيدس amg لامبورجيني

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