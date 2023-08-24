رائعة.. تعليق مثير من مهيب عبد الهادي على احتفالية النادي الأهلي

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي علي احتفالية النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

و كتب مهيب عبد الهادي : احتفالية رائعة .... مبرووووك للنادي الاهلي ومجلس الأدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب.

وأعلن إسلام صادق الناقد الرياضي عن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب إسلام صادق :" غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية النادي الأهلي".

وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى إن الأهلى فرع الجزيرة يشهد احتفالية مقامة اليوم، بإقامة فقرات غنائية ووجود فرق جماعية مع مجلس الإدارة بكامل أعضائه.



الأهلى استثنائي

وأشار قنديل خلال مداخله هاتفية للإعلامي تامر أمين ببرنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية" النهار" أن هذا العام للأهلى عام استثنائي لذلك سمي هذا الحفل بـ " الأهلى استثنائي" والأهلى دائما يكون في الصدارة.