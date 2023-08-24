"الطفولة والأمومة" يتدخل لتقديم الدعم لطفلة مريضة بفيروس نقص المناعة البشري بالشرقية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله لإنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرا واحدا، استقبلتها سيدة بعد أن رغبت جدتها في التخلي عنها، وتبين لهذه السيدة ؛ بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة أنها مريضة بمرض نقص المناعة البشري، وفيروس سي.

وأوضحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه فور رصد الشكوى من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل والتواصل مع السيدة التي استقبلت الطفلة تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطفلة وتقديم الدعم الطبي اللازم لحالتها.

وقالت "عثمان" أنه تم التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات العاجلة لاجلاء التحاليل اللازمة لها للوقوف علي حالتها وتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية اللازمة لها ؛ و ايداعها الدار المناسبة لحالتها، كما تم تحرير محضرا لإثبات الواقعة.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة متمثل في خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ سيتولى متابعة حالة الطفلة لحين امتثالها للشفاء وذلك بالتنسيق مع لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، والعمل علي استخراج شهادة ميلاد لها وفقاً لاحكام قانون الطفل.