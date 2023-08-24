مسلسل ذا سيمبسونز الشهير يتنبأ بالمستقبل وتتحقق توقعاته .. والسبب مفاجئ!

رئاسة دونالد ترامب، وفيروس كورونا، واندماج ديزني وفوكس، وكوارث الغواصات، والساعات الذكية، وحادثة شارد في لندن، كلها من بين التوقعات الصحيحة للمسلسل الأمريكي ذا سيمبسونز The Simpsons، لكن كيف يفعلون ذلك؟

منذ سنوات، ظل الأمر محيرا للغاية عند التفكير في كيفية نجاح مسلسل ذا سيمبسونز The Simpsons في التنبؤ بالمستقبل.

قراءة الطالع والسفر عبر الزمن

لكن الآن، توصلت إحدى قنوات اليوتيوب إلى تفسير مقترح، وهو أن الأمر يشبه قراءة الطالع والسفر عبر الزمن كعاملين مرشحين لنجاح هذه الرسوم المتحركة الشهيرة في التنبؤ بتفاصيل مستقبلية عديدة.

ووفقًا لموقع ديلي ستار، إن التنبؤات التي قدمها مسلسل ذا سيمبسونز The Simpsons عميقة للغاية إلى الحد الذي جعل المسلسل جزءًا من الثقافة الشعبية الأمريكية في حد ذاته.

يعد فقدان الغواصة تيتانيك من بين بعض الأحداث الأخيرة الأكثر شهرة التي تنبأ بها المسلسل المحبوب - ولكن كيف يفعلون ذلك؟

خلفيات الكتاب

تعتقد قناة Chuppl على موقع YouTube أن الأمر ليس غريبًا مثل السفر عبر الزمن، بل هو حل بسيط ومباشر، فبدلًا من تقديم شيء مثير، يعتقد فريق القناة أن الأمر يتعلق بخلفيات فرق كتابة البرنامج - وليس أي شيء مستبصر.

فقالت القناة " "على عكس معظم العروض الأخرى، يتكون فريق كتابة The Simpsons إلى حد كبير من كتاب حاصلين على تعليم عالٍ في مجالات تتراوح من الرياضيات إلى العلوم الاجتماعية ولهذا السبب فإنهم قادرون حقًا على الاطلاع على المستقبل".

تخمينات مدروسة

كما صرح Showrunner Al Jean سابقًا لمترو: "معظم الأشياء الأخرى التي تنبأ بها مسلسل ذا سيمبسونز The Simpsons مثل أن يصبح ترامب رئيسًا أو فوز البرازيل بكأس العالم هي تخمينات مدروسة. فكان ترامب يفكر في أن يصبح رئيسًا في التسعينيات. كما أننا أردنا أن تفوز ألمانيا لأننا خسرنا في البرازيل وكانت ألمانيا ثاني أفضل رهان لكأس العالم."