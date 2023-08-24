تنقذ حياتك.. نظارة جديدة تقيس ضربات القلب ونسبة الأكسجين

تستعد شركة Meizu لإطلاق نظارات ذكية يمكنها قياس معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم.

يشهد سوق التكنولوجيا والأجهزة الإبداعية العديد من الابتكارات. وتسعى الشركات المصنعة الكبرى دائمًا إلى التنافس مع بعضها البعض وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

وبالمثل، تقدمت شركة Meizu بطلب للحصول على براءة اختراع للنظارات التي يمكنها قياس معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم (SpO2).

تكشف وثائق براءة الاختراع أن الجهاز القابل للارتداء يتضمن مكونات مثل ذراع النظارات الذكية، ودعامة الأنف، وأجهزة استشعار قياس الصحة. ومن المثير للاهتمام أن أجهزة الاستشعار لقياس معدل ضربات القلب و SpO2 يتم وضعها على أطراف الأنف حيث تستقر النظارات على الأنف. يحسن هذا الأسلوب من دقة الكشف.

لم تقم Meizu بتقديم طلب البراءة مباشرة، بل تم نشره مع شركة جديدة تم تأسيسها في عام 2021. ومع ذلك، فإن رئيس مجلس إدارة الشركتين هو نفسه. تُعرف الشركة الجديدة باسم Hubei Xingji Meizu Technology Co., Ltd.، وهي تصنع الهواتف المحمولة، والدوائر المتكاملة، والمنتجات الإلكترونية، وأجهزة الهاتف المحمول عبر الأقمار الصناعية.

بالإضافة إلى هذا التصميم المبتكر، تعمل Meizu أيضًا على هاتف ذكي قابل للطي.

كشفت ملف براءات الاختراع مؤخرًا أن التصميم يتبع تصميمًا قابلًا للطي مصحوبًا بآلية منبثقة. يبدو أنه يحل المشكلة الرئيسية في طي وفتح الهاتف الذكي. تجعل المرافق المنبثقة العملية الشاملة مريحة للمستخدمين.