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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا بمواهب أبناء المدن الحدودية

فودة خلال لقاءه بهم
فودة خلال لقاءه بهم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأبناء المحافظات الحدودية من خلال البرامج التي تعدها وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بـ ٢٠٠ طفل من مبادرة "أهل مصر" خلال زيارتهم مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وحرص “فودة”، على لقاء 200 طفل من المناطق الحدودية ضمن مشروع أهل مصر خلال زيارتهم لمدينة بشرم الشيخ، وذلك امام مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، خلال انخراط الأطفال في عدد من الورش المتنوعة التي تعقد لمدة أسبوع في شرم الشيخ تحت شعار يهمنا الإنسان
والذى يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان". 
ورحب محافظ جنوب سيناء بالأطفال ومشرفيهم وقدم لهم جميعا مبالغ مالية لنشر الفرحة والبهجة بينهم، ووجه أسئلة للعديد منهم حول سيناء ومدينة شرم الشيخ.
وأكد أهمية دعم أبناء المحافظات الحدودية واكتشاف مواهبهم ورعايتهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الذين تعرفوا خلال جولتهم بالمسجد الذي يعد أحد أشهر معالم شرم الشيخ على مكوناته وعناصره المعمارية وأهم الأنشطة المقدمة داخل صرح المسجد ومركزه الثقافي. 

وأشار إلى أن الأطفال الذين يتم اكتشاف مواهبهم يتم الاعتناء بهم ويواصلون في مشروع أهل مصر للشباب، ويتم رعاية هذه الموهبة حتى تنضج ويتفوق الطالب في المجال الذي يحبه.

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، ولميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  والمشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال بالمشروع، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء. 
ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية،  ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله. 
وتحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه. 

ويضم المشروع 16 ورشة ثقافية وفنية متنوعة كما يتضمن عددا من الزيارات التثقيفية لأشهر معالم شرم الشيخ، ومنها  المتحف الفرعوني، محمية رأس محمد، مسجد الصحابة، السوق القديم، كاتدرائية السمائيين بخلاف زيارة ترفيهية للشاطئ العام، وقرية ومنطقة سوهو سكوير الترفيهية ، من جانبه قال المخرج أحمد السيد المشرف العام على مشروع أهل مصر إن الهدف من المشروع هو دمج أطفال المناطق الحدودية مثل الوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد مع أطفال القاهرة، بهدف تبادل الخبرات وتعارف الثقافات وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم في مجالات متنوعة مثل المسرح والفنون التشكيلية والتمثيل والإخراج.


 

فودة خلال لقاءه بهم

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اللواء خالد فودة جنوب سيناء المحافظات الحدودية أطفال اهل مصر

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