الشاعر عصام شعبان: عملت أغنية لمطرب كبير وأنا في ثانوي

‏قال الشاعر والملحن عصام شعبان، أن عمره 32 عام وبدأ في كتابة الشعر والأغاني منذ أن كان عمره 16 عام، وكان له أغنية مع مطرب مهم في عام 2005 وهذه كانت بدايته.

‏وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "نهاد سمير"، في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه في فترة الثانوية العامة توقف عن الكتابة بسبب دراسته، لكنه قام بعمل هذه الأغنية لأحد المطربين المعروفين ولكن حدثت مشكلة بينهم بسبب الحقوق المادية والأدبية لصغر سنه في هذا التوقيت.

‏وأضاف أن اهله لم يكونوا معترضين على موضوع كتابة الأغاني ولا مؤيدين له أيضا.