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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

آلاف الجنيهات ...
آلاف الجنيهات ... سعر إطلالة هيفاء وهبي تثير الجدل | شاهد

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على إحياء حفل غنائي في اليونان على متن سفينة Stars on Board، أمس مساء الأربعاء 23 أغسطس الجاري.

وأطلت هيفاء وهبي بـ جامبسوت من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER، ضيق بلا أكمام، برباط حول الرقبة، وعليه طباعة زهور حمراء كبيرة على خلفية سوداء، يصل سعره إلى 1626 دولارا، أي ما يعادل 50 ألف جنيه.
 

 

 هيفاء وهبي

 

 

 

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما  تتضمنت الرحلة كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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