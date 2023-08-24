عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة تعدي رجال شرطة على محامية داخل قسم بالغربية

الشرطة
الشرطة

بالنسبة لتداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء إحدى السيدات بالتعدى عليها بالضرب وعلى موكلتها "شقيقتها" وطفلة من قِبل رجال الشرطة أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها.

 

تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجارى أثناء قيام الشاكية بإستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها حدثت مشادة كلامية وتدافع بالأيدى بين شقيقتها وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة.

 

وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز قامت بتصوير ديوان المركز حال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها.

 

وفى وقت لاحق ترددت على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر.

 

وقامت  المحامية المذكورة ببث مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير المحضر تداول مقطع فيديو رجال الشرطة قائمة منقولات مشادة كلامية موقع فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في اليابان

جعلته يلف الشوراع.. أم كلثوم تحرق قلب القصبجي على الفلوس

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

رفضت ضم كهربا.. 22 تصريحا ناريا من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ