حقيقة تعدي رجال شرطة على محامية داخل قسم بالغربية

بالنسبة لتداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن إدعاء إحدى السيدات بالتعدى عليها بالضرب وعلى موكلتها "شقيقتها" وطفلة من قِبل رجال الشرطة أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها.

تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجارى أثناء قيام الشاكية بإستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها حدثت مشادة كلامية وتدافع بالأيدى بين شقيقتها وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة.

وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز قامت بتصوير ديوان المركز حال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها.

وفى وقت لاحق ترددت على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر.

وقامت المحامية المذكورة ببث مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.