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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدث مبهج.. تعرف على آخر الاستعدادات لمهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

العلمين
العلمين

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى، إنّ اليوم الخميس سيكون حافلا بالفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الترفيهية بـ"نورث سكوير" ستستضيف الحدث الأهم والأبرز، وهو مهرجان القاهرة للدراما، والاستعدادات تتم على قدم وساق، ويتم وضع اللمسات الأخيرة في كل التجهيزات الخاصة بالمهرجان. 


وأضاف جميل في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «ننتظر حدثا مبهجا سيبهر العالم كله وهو مهرجان القاهرة في نسخته الثانية، والبوابة جاهزة لدخول كل الفنانين والمخرجين والضيوف».


وتابع: «الشاطئ سيشهد المسرح الكبير الذي يستعد لاستقبال كل الفنانين وإعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان في نسخته الثانية»، مؤكدًا أن المنطقة الترفيهية من أجمل مناطق العلمين الجديدة وسط البحر والأبراج والشاطئ.


ولفت، إلى أن الفنان تامر حسني سيحيي الحفل، وسيتم توزيع الجوائز على الفنانين والأعمال الدرامية طوال العام وليس مسلسلات رمضان فقط، كما سيتم تكريم شخصيات فنية كبيرة أضافت للدراما المصرية، وجرى مضاعفة الجوائز لـ16 جائزة، لتكريم أفضل المخرجين وموسيقى تتر وتصوير ومونتاج. 
 

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