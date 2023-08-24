حشيش وأفيون ب830 ألف جنيه.. سقوط تاجري مخدرات في الإسكندرية

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.