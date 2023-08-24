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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لحالتي تعدٍ بالبناء في الإسماعيلية

خلال الازالة
خلال الازالة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم الخميس، بإزالة فورية لبناء بدون ترخيص، عبارة عن حوائط، على مساحة ١٢٠متر، بأرض التطوير، بمنطقة خلف.

محافظ الإسماعيلية ورئيس الطائفة الإنجيلية يفتتحان التوسعات الجديدة بالكنيسة الإنجيلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

كما تم إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بمنطقة شعيب، على مساحة ١١٠ متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الإزالة في حضور رئيس قرية السبع آبار الغربية والقسم الهندسي بالقرية.

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