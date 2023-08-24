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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام الخولي: قرار دعم الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة جاء بعد قناعة تامة

السيسي
السيسي

قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن بيان دعم حزب مستقبل وطن حول دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعد قناعة كاملة من أجل استكمال الرئيس السيسي لإنجازته، مشيرا إلى أنه تم تقييم ودراسة أوضاع مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، ووجدنا قيام الرئيس السيسي بكل مهامه في مختلف المجلات على أكمل وجه حتى نهض ونجح في كل الملفات.

وأضاف «الخولي»، وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنه خلال فترة الإرهاب كنا نطمح بالقضاء عليه فقط من دون أي تطورات أخرى، كون الأمان عند أي مواطن يأتي في المقام الأول قبل المآكل والشرب، وهذا وضع طبيعي، موضحا أن الوصول للأمان كلف مصر الكثير من أبنائها بالجيش والشرطة الذين لا يقدروا بثمن، فضلا عن الثمن المادي إذ إنها كانت تعتبر حرب استنزفت كل موارد البلد وميزانيتها، مثل حروب 1973 و1967.

وتابعت: "شهدنا تنمية في مختلف القطاعات الأخرى بآخر 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مثل المشروعات القومية في الطرق والمدن الجيدد الجديدةنة التحتية وغيرهم من الإنجازات»، مؤكدا دعمه لترشح الرئيس السيسي الذي وضع أساس الجمهورية الجديدة".
 

السيسي حزب مستقبل وطن مستقبل وطن مجلس الشيوخ حسام الخولي

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