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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيتيدا تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل التكنولوجيا المالية

صدى البلد

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ندوة مجانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي يرسم ملامح جيل التكنولوجيا المالية الجديد"، يوم 28 أغسطس بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights.


وتتناول الندوة المكونات الرئيسية لكل من التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي عمليًا على مستقبل التكنولوجيا المالية من خلال عرض حالة واقعية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التكنولوجيا المالية، إذ أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي أساسية في جيل التكنولوجيا المالية القادم. 
 

كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النص والصورة والصوت وغيرها. ويمكن استخدامه على نطاق واسع في العديد من مجالات العمل لتفسير المحتوى الحالي وفهمه بسهولة وإنشاء محتوى جديد تلقائيًا.
 

وسلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

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