أستاذ رقابة صحية: ‏الأغذية متوفرة في مصر طوال العام

‏قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية، إن الأكل الطازج أكثر فائدة من الأطعمة المحفوظة، لذلك يجب على الأسرة المصرية أن تشتري احتياجاتها فقط، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، ومصر هي بلد الأمن والأمان والأغذية متوفرة، لذلك يجب الابتعاد عن فكرة حفظ الأغذية وتخزينها.

‏وأضاف شلتوت، ‏خلال لقاء له في برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر "الفضائية المصرية"، أن الأغذية متوفرة في مصر طوال العام والمواطن لا يحتاج لتخزين الأغذية والطعام.

وتابع: “سبب مشاكلنا في الجيل الحالي هي الوجبات السريعة، لأنها تؤدي إلى العديد من الأمراض”.