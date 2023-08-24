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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: انضمام مصر لـ بريكس مكسب كبير على صعيد التبادل التجاري

عبده أبو عايشه عضو
عبده أبو عايشه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،ان انضمام مصر الدائم لتجمع بريكس، خطوة اقتصادية ضخمة على المستوى العالمي، وتدعم التنمية والتجارة والاستثمار المصري مع عشرات الدول.

 

وأوضح أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، إن عضوية مصر الدائمة في تجمع بريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وهى دولا كبرى اقتصاديا وتنمويا.

 

وشدد: إن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة هامة، فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى٠ يمر بها العالم، قائلا: إن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى، يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار، ويعد هذا مكسب كبير لمصر على المستوى الاقتصادي.

 

واختتم ابو عايشه بالقول، إن انضمام مصر الدائم لمجموعة بريكس، يحمل كثيرا من الفرص والمزايا على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، ويؤكد قوة مصر على المستوى العالمي وقوة اقتصادها .

عبده ابو عايشه لجنة الزراعة بريكس تجمع بريكس

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