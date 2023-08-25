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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عنها فورا .. أطعمة تصيبك بارتفاع ضغط الدم

صدى البلد

يعاني عدد كبير من الأشخاص بارتفاع ضغط الدم وهي الحالة التي تزداد فيها سرعة الدم داخل الأوعية الدموية إلى مستوى ينذر بالخطر،وهذا يضعف جدران الأوعية ويؤدي أيضًا إلى ضخ القلب بوتيرة أسرع.

 يؤدي هذا الضخ السريع للقلب إلى إجهاد القلب بشكل مفرط، ويمكن أن يسبب ذلك العديد من أمراض القلب. ومع ذلك، يمكن تقليل هذه الحالة عن طريق تناول طعام معين. ويمكن أيضًا أن تتفاقم وتتفاقم بسبب استخدام بعض المواد الغذائية. فيما يلي قائمة تضم  الأطعمة التي يجب على الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم 

اللحوم الجاهزة هي اللحوم المصنعة، لقد تم تصنيعها لتدوم لفترة أطول وتبقى دون أن تفسد، حيث يتم استخدامها لصنع السندويشات السريعة وتعتبر مغذية. 

ومع ذلك، تحتوي هذه اللحوم على كمية كبيرة من محتوى الصوديوم. تحتوي حصة 2 أونصة تقريبًا من اللحوم اللذيذة العادية على حوالي 600 ملليجرام من محتوي الصوديوم 

تعتبر البيتزا المجمدة حلاً سريعًا عندما لا يتم طهي الغداء أو عندما تشعر بالكسل الشديد بحيث لا تستطيع تناول شيء ما. ندخلها إلى الفرن وننتظر حتى يذوب الجبن وتصبح العجينة مقرمشة وذهبية اللون. ومع ذلك، للحفاظ على البيتزا المجمدة، يتم استخدام كمية كبيرة من الملح. هذا التركيز العالي من الصوديوم يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم ويسبب أمراض القلب المختلفة.

الصلصات المعدة مسبقًا هي أيضًا قنابل صوديوم. ويستخدم الملح كمادة حافظة في هذه الصلصات، ويسبب هذا الملح اضطراباً في توازن الإلكتروليتات في الجسم. عندما يضطرب توازن الإلكتروليت، تضطرب الكلى أيضًا، ويرتفع ضغط الدم. لذلك فإن طبق المعكرونة المفضل لديك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم بسبب صلصة الطماطم.


للحفاظ على أي شيء، يتم استخدام الملح. والمخللات عبارة عن خضروات مملحة ومحفوظة يتم غمسها في الزيت أو الخل للتخمير والنكهة. يتم تناول هذه المخللات كطبق جانبي بالإضافة إلى وضعها في العديد من السندويشات والبرجر في جميع أنحاء العالم. يؤدي محتوى الصوديوم المرتفع للغاية فيها إلى تفاقم ضغط الدم ويمكن أن يحول حتى الخيار البسيط إلى قنبلة صوديوم. 

ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم اللحوم الجاهزة الصوديوم الأوعية الدموية

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